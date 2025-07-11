Als ein führender Anbieter von Datenspeicherlösungen, der 90 % seiner Erlöse mit HDD-Festplatten generiert, dürfte Seagate Technology, trotz der Fortschritte bei SSDs, weiterhin von Investitionen in kritische KI profitieren. Derzeit gibt mit den Exos M-Modellen seit Januar bereits Varianten mit 36 TB-Speicherkapazität pro Festplatte, wobei bis 2030 eine Version mit 100 TB pro Einheit auf den Markt gebracht werden soll. Die neuen Festplatten sollen speziell die KI-Datennachfrage in Rechenzentren besser bewältigen können, denn KI-Modelle...