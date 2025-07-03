Forvia SE: Kaufempfehlung durch Jefferies ermöglicht Ausbruch aus der Konsolidierung!
Forvia SE ist der siebtgrößte Automobilzulieferer weltweit. Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss der französischen Faurecia und des deutschen Unternehmens Hella. Dieser Zusammenschluss, der im Jahr 2022 vollzogen wurde, hat ein Schwergewicht geschaffen, das die Bereiche Sitze, Innenraum, Clean Mobility, Beleuchtung und Elektronik abdeckt. Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen erfordert neue Lösungen im Bereich Batteriemanagement, Leistungselektronik und thermischem Management, Felder, in denen Forvia mit der Expertise von Hella stark...
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