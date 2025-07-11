Exail Technologies: Hightech-Pionier mit Kurs auf Wachstum - Drohnen als Erfolgstreiber in einem 8 Mrd. USD-Markt!
Exail Technologies ist auf Navigationssysteme sowie Drohnen spezialisiert. Die Drohnensysteme von Exail finden vor allem in zwei spezialisierten und kritischen Anwendungsbereichen ihren Einsatz: der Minenräumung und der Kartierung des Meeresbodens. Gerade im Bereich der Minenabwehr hat sich Exail als Branchenführer positioniert und seit 2019 beeindruckende 90 % der ausgeschriebenen Tender gewonnen. Ein Paradebeispiel für Exails Führungsrolle ist der jüngste Auftrag für ein Minenabwehrprogramm in Indonesien. Hier liefert das Unternehmen...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Lichtgeschwindigkeit für KI: Die Top 5 Aktien des Optoelektronik-Zyklus
Liebe Leser, der größte Flaschenhals von KI ist inzwischen die Datenübertragung. Kupferkabel stoßen in modernen Rechenzentren an ihre Grenzen –...
Ein Tweet von Elon Musk reicht aus! AI5-Chip bringt den KI-Turbo für Teslas Autonomie- und Roboter-Pläne!
Schwächelnde Autoverkäufe? Für Aktionäre von Tesla (TSLA) aktuell nur eine Randnotiz. CEO Elon Musk treibt die Metamorphose vom reinen Fahrzeugproduzenten...
Uber: Strategiewechsel mit 10 Mrd. USD-Robotaxi-Offensive ergibt Sinn
Uber Technologies (UBER, i) sendet für mich durch die verkündete Robotaxi-Offensive mit der Abkehr vom reinen "Asset Light"-Modell und dem schwungvoll...