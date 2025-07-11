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Exail Technologies Watchlist

tz-plus Exail Technologies: Hightech-Pionier mit Kurs auf Wachstum - Drohnen als Erfolgstreiber in einem 8 Mrd. USD-Markt!

Jörg Meyer
J. Meyer
Lesedauer: 2 Minuten

Exail Technologies  ist auf Navigationssysteme sowie Drohnen spezialisiert. Die Drohnensysteme von Exail finden vor allem in zwei spezialisierten und kritischen Anwendungsbereichen ihren Einsatz: der Minenräumung und der Kartierung des Meeresbodens. Gerade im Bereich der Minenabwehr hat sich Exail als Branchenführer positioniert und seit 2019 beeindruckende 90 % der ausgeschriebenen Tender gewonnen. Ein Paradebeispiel für Exails Führungsrolle ist der jüngste Auftrag für ein Minenabwehrprogramm in Indonesien. Hier liefert das Unternehmen...

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