Die Emcor Group ist ein Energieinfrastruktur-Anbieter, der sich u. a. auf elektrische und mechanische Bau- und Gebäudedienstleistungen spezialisiert hat. Dabei führt Emcor die Planung, die Installation, den Betrieb, die Wartung und den Schutz komplexer und hochdynamischer Systeme aus den Bereichen Beleuchtung und Brandschutz, Klima- und Sicherheitstechnik durch. Seit dem 22. September ist das Unternehmen im S&P 500 vertreten. Am 11. September verwies das Analystenhaus William Blair darauf, dass es Emcor als "strategischne Dreh- und Angelpunkt”...