Emcor ist der Dreh- und Angelpunkt der Reshoring-Politik in den USA — Aktie ist jetzt im S&P 500 vertreten!
Die Emcor Group ist ein Energieinfrastruktur-Anbieter, der sich u. a. auf elektrische und mechanische Bau- und Gebäudedienstleistungen spezialisiert hat. Dabei führt Emcor die Planung, die Installation, den Betrieb, die Wartung und den Schutz komplexer und hochdynamischer Systeme aus den Bereichen Beleuchtung und Brandschutz, Klima- und Sicherheitstechnik durch. Seit dem 22. September ist das Unternehmen im S&P 500 vertreten. Am 11. September verwies das Analystenhaus William Blair darauf, dass es Emcor als "strategischne Dreh- und Angelpunkt”...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Amazon: Warum das der Gewinner von KI-Inferenz und Physical AI ist!
Der Markt reagierte zunächst skeptisch auf Amazons (i) massive Investitionsankündigung von 200 Mrd. USD. Doch wer nur auf die Ausgaben starrt, übersieht...
Robinhood: Ich sehe die aktuelle Konsolidierung als attraktive Kaufgelegenheit!
Ausgehend vom Verlaufshoch Mitte Dezember hat sich der Aktienkurs von Robinhood Markets (HOOD) (i.) annähernd halbiert. Doch die jüngste Konsolidierung...
BASF: Warum der Iran-Konflikt die Margen befeuert und die Aktie (4,5 % Dividendenrendite) jetzt durchstartet!
Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten normalerweise als Gift für energieintensive Chemiekonzerne gewertet werden, zeichnet sich bei der BASF...