DraftKings (DKNG) ist mit Online-Sportwetten bereits in 25 US-Bundesstaaten präsent und erreicht damit fast die Hälfte der US-Bevölkerung. Mit iGaming (Casinospielen) sind es erst 5 Bundesstaaten und 11 % der Bevölkerung. Die voranschreitende Legalisierung ist mit einem geplanten Markteintritt in Missouri ein anhaltender Treiber. Produktverbesserungen und effizientere Werbaktionen steigern die Marge und auch im herausfordernden Makroumfeld bleibt das Engagement stabil, wobei die Anzahl der monatlichen Spieler im letzten Quartal um 28 % auf 4,3...