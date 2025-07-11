DraftKings: FanDuel-Deal signalisiert günstige Bewertung – Mizuho sieht 30 %-Chance!
DraftKings (DKNG) ist mit Online-Sportwetten bereits in 25 US-Bundesstaaten präsent und erreicht damit fast die Hälfte der US-Bevölkerung. Mit iGaming (Casinospielen) sind es erst 5 Bundesstaaten und 11 % der Bevölkerung. Die voranschreitende Legalisierung ist mit einem geplanten Markteintritt in Missouri ein anhaltender Treiber. Produktverbesserungen und effizientere Werbaktionen steigern die Marge und auch im herausfordernden Makroumfeld bleibt das Engagement stabil, wobei die Anzahl der monatlichen Spieler im letzten Quartal um 28 % auf 4,3...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Lichtgeschwindigkeit für KI: Die Top 5 Aktien des Optoelektronik-Zyklus
Liebe Leser, der größte Flaschenhals von KI ist inzwischen die Datenübertragung. Kupferkabel stoßen in modernen Rechenzentren an ihre Grenzen –...
Ein Tweet von Elon Musk reicht aus! AI5-Chip bringt den KI-Turbo für Teslas Autonomie- und Roboter-Pläne!
Schwächelnde Autoverkäufe? Für Aktionäre von Tesla (TSLA) aktuell nur eine Randnotiz. CEO Elon Musk treibt die Metamorphose vom reinen Fahrzeugproduzenten...
Uber: Strategiewechsel mit 10 Mrd. USD-Robotaxi-Offensive ergibt Sinn
Uber Technologies (UBER, i) sendet für mich durch die verkündete Robotaxi-Offensive mit der Abkehr vom reinen "Asset Light"-Modell und dem schwungvoll...