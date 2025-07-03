Der gute Start des Kinofilms F1 ist ein positiver Katalysator für SharkNinja — Jeffries sieht 70 % Potenzial!
SharkNinja muss man jetzt wieder im Blick haben. Die Aktie ging in den letzten Monaten aufgrund der Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China in eine Korrektur über. Das Unternehmen fertigt einen großen Teil seiner Produkte in China, hat aber unlängst angekündigt, dass bis zum Jahresende der gesamte US-Markt mit der Produktion fast vollständig außerhalb Chinas bedient werden soll. Bedeutend ist, dass die zuletzt angehobene Prognose des Unternehmens nach wie vor von aktiven und unveränderten Zöllen von 145 % für China und 10 % für weitere...
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