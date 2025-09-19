Argan habe ich zum ersten Mal im Tenbagger-Magazin zu Kursen von gut 60 USD vorgestellt, als sich das Wachstum bei dem Unternehmen zu beschleunigen begann. Aktuell notiert die Aktie an einem neuen Allzeithoch bei 260 USD. Das Unternehmen, welches seine Kunden in allen Phasen der Stromversorgung unterstützt, wird zunehmend als KI-Profiteur wahrgenommen. Am 4. September hat das Unternehmen seine Zahlen zum 2. Quartal präsentiert. Es wurde ein Rekordauftragsbestand von 2 Mrd. USD gemeldet, wodurch das zukünftige Wachstum gut gestützt ist....