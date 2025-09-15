Dave beschleunigt Wachstum mit digitalen Banklösungen – ExtraCash sorgt für weiteres Rekordquartal!
Dave (DAVE) erreicht mit seinen digitalen Bankdienstleistungen bereits 12,9 Mio. Mitgliedern in den USA und sieht eine Chance für potenziell 180 Mio. Kunden. Die Zielgruppe sind 68 % der Amerikaner, die bereits von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben. Angeboten wird ein kostenloses Girokonto, wobei mit von 1 USD auf 3 USD angehobenen Mitgliedschaftspreisen auch 4 %-Zinsen sowie Zugang zu ExtraCash mit einem Gehaltsvorschuss von bis zu 500 USD und einer Debit Card für alltägliche Einkäufe bereitgestellt werden. ExtraCash verzeichnete einen...
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