Constellation Brands Inc. (STZ) ist ein international führender Hersteller von Bier, Wein und Spirituosen. Das Marktumfeld war aufgrund von Kosteninflation, Zollpolitik der USA und generelle Nachfragezurückhaltung belastend. Gemäß des am 01. Juli präsentierten Quartalsberichts verzeichnete Constellation Brands einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,22 USD, was unter den prognostizierten 3,31 USD lag. Der Umsatz erreichte 2,52 Mrd. USD und verfehlte damit ebenfalls die Erwartungen von 2,56 Mrd. USD. Besonders betroffen war das Wein- und Spirituosensegment,...