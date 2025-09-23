In den vergangenen Monaten hat Cassava Sciences (SAVA) eine strategische Neuausrichtung vorgenommen, die sich stark auf das Pipeline-Management und die Entwicklung des Hauptwirkstoffkandidaten Simufilam konzentriert. Die jüngsten Pressemitteilungen betonen eine Verschiebung der klinischen Prioritäten. Nachdem in einer Phase-3-Studie zur Alzheimer-Krankheit die primären Endpunkte nicht erreicht wurden, konzentriert sich das Unternehmen nun stärker auf die Erforschung von Simufilam bei anderen Krankheiten. Konkret gibt es vielversprechende präklinische...