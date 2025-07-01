Build-A-Bear Workshop ist eine Aktie, die man sich jetzt ansehen kann. Das Unternehmen ist ein Anbieter von individualisierten Plüschtieren sowie Kleidung und Accessoires. Über 10 Millionen Kunden befinden sich im Bonusprogramm des Unternehmens, da diese sich ihre Wunschprodukte selbst kreieren können. Das Unternehmen setzt dabei auf Partnerschaften aus den Bereichen Film, Fernsehen, Kunst, Spiele und Sport. Das Wachstum mit YoY 3 % im letzten Quartal beim Umsatz und 21 % beim Gewinn ist zwar nicht wirklich spektakulär. Doch das Unternehmen...