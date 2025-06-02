BionTechs großer Krebsdeal: Milliarden für Hoffnungsträger BNT327 von Bristol Myers!
BionTech, das Mainzer Biotechnologieunternehmen, das weltweit für seine Pionierarbeit bei mRNA-basierten Impfstoffen in der Corona-Pandemie bekannt wurde, treibt seine Forschung und Entwicklung intensiv voran, insbesondere im Bereich der Onkologie. Das Unternehmen verfolgt eine breit aufgestellte Pipeline mit dem Ziel, innovative Immuntherapien zur Bekämpfung von Krebs und Infektionskrankheiten zu entwickeln. Im Bereich der Onkologie sind dies unter anderem mRNA-basierte Krebsimmuntherapien, Zelltherapien und Antikörper. Das Unternehmen hat über...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Rüstung, Raketen, Raumfahrt: Diese US‑Titel profitieren vom neuen Sicherheitszeitalter!
Die eskalierende Sicherheitslage im Nahen Osten und die zunehmende Rivalität der Großmächte haben die US‑Rüstungsbranche in den Fokus der Anleger...
Marvell Technology verdoppelt Geschäft mit KI-Beschleunigern – Umsatz explodiert bis 2028 auf 15 Mrd. USD!
Marvell konnte das Geschäft mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern im Jahr 2026 verdoppeln. Verbindungs-, Switching- und Speicherprodukte tragen...
Expedia Group (EXPE) im Pivotal-Point-Check: KI-Partnerschaft und B2B-Boom entfesseln neues Kurspotenzial - KGV sinkt auf attraktive 12,8!
Neue Partnerschaft mit PredictHQ: Integration von prädiktiver Nachfrage-Intelligenz verbessert Prognosen für Hotelpartner massiv. Starkes B2B-Wachstum:...