Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Multimetall-Produzent und Kupferrecycler. Der Konzern konnte zuletzt am 08. Mai seine Jahresprognose trotz der Herausforderungen bestätigen. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 300 Mio. und 400 Mio. Euro, wobei es sich am oberen Ende dieser Spanne positioniert. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 wurde bereits ein robustes operatives EBT von 229 Mio. Euro erzielt. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells auch...