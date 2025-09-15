American Superconductor profitiert vom KI-Boom — Aktie könnte bereit für die Trendfolge sein!
American Superconductor entwickelt Technologien zur Stromübertragung und Stromnetzanalyse, wobei das Unternehmen sich insbesondere auf die Nutzung von Hochtemperatur-Supraleitern (HTS) spezialisiert hat. Ende Juli hat das Unternehmen starke Quartalszahlen bekannt gegeben, mit einem YoY-Umsatzwachstum von 80 % auf 72,4 Mio. USD. Verwiesen wurde auf die starke Stellung im Bereich der KI. So liefert das Unternehmen mit seinen Gridtec-Lösungen Schlüsseltechnologien zur Stabilisierung und Optimierung der Stromnetze. Dazu gehören fortschrittliche...
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