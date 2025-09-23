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Ambarella Watchlist

tz-plus Ambarella: Edge AI-Spezialist bedient bis 2031 einen 13 Mrd. USD-Markt – Breakout aus der Pivotal-Base!

Andreas Zehetner
A. Zehetner
Lesedauer: 2 Minuten

Ambarella (AMBA, i) ist bisher für Systems-on-a-Chip-Lösungen (SoCs) für die Videokompression und Bildsignalverarbeitung bekannt. Nun soll der Umsatzanteil neuer Edge AI-Prozessoren für die lokale Bildverarbeitung auf den Endgeräten ohne Cloud mit über 36 Mio. ausgelieferten Chips im Jahr 2026 von 70 % auf 80 % zulegen. Kurzfristig sind rasche Entwicklungen bei tragbaren Videogeräten, Roboterdrohnen und Edge-KI-Infrastrukturen wichtige Treiber für das IoT-Geschäft, das immer noch 75 % der Erlöse ausmacht. Die bedienbare Edge AI-Marktchance...

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