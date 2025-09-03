Zscaler bedient mit modernen Zero Trust-Sicherheitslösungen einen 100 Mrd. USD großen Markt. Die Zero Trust Everywhere-Strategie liegt vor dem Zeitplan. Neue KI-Leitplanken und die Übernahme von Red Canary beschleunigen die KI-Produktinnovationen. Das 4. Quartal sorgt mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 3 Mrd. USD und der höchsten operativen Marge der Firmengeschichte für neue Meilensteine. Im neuen Fiskaljahr 2026 sollen die Erlöse erneut um 22 bis 23 % zulegen. Die Aktie könnte mit einem neuen Aufwärtsimpuls...