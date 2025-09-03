Zscaler beschleunigt seine Zero Trust- und KI-Innovationen - 4. Quartal liefert höchste operative Marge der Firmengeschichte!
Zscaler bedient mit modernen Zero Trust-Sicherheitslösungen einen 100 Mrd. USD großen Markt. Die Zero Trust Everywhere-Strategie liegt vor dem Zeitplan. Neue KI-Leitplanken und die Übernahme von Red Canary beschleunigen die KI-Produktinnovationen. Das 4. Quartal sorgt mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 3 Mrd. USD und der höchsten operativen Marge der Firmengeschichte für neue Meilensteine. Im neuen Fiskaljahr 2026 sollen die Erlöse erneut um 22 bis 23 % zulegen. Die Aktie könnte mit einem neuen Aufwärtsimpuls...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Rüstung, Raketen, Raumfahrt: Diese US‑Titel profitieren vom neuen Sicherheitszeitalter!
Die eskalierende Sicherheitslage im Nahen Osten und die zunehmende Rivalität der Großmächte haben die US‑Rüstungsbranche in den Fokus der Anleger...
Marvell Technology verdoppelt Geschäft mit KI-Beschleunigern – Umsatz explodiert bis 2028 auf 15 Mrd. USD!
Marvell konnte das Geschäft mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern im Jahr 2026 verdoppeln. Verbindungs-, Switching- und Speicherprodukte tragen...
Expedia Group (EXPE) im Pivotal-Point-Check: KI-Partnerschaft und B2B-Boom entfesseln neues Kurspotenzial - KGV sinkt auf attraktive 12,8!
Neue Partnerschaft mit PredictHQ: Integration von prädiktiver Nachfrage-Intelligenz verbessert Prognosen für Hotelpartner massiv. Starkes B2B-Wachstum:...