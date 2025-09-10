Robinhood ist laut CEO Vlad Tenev die Finanz-Super-App und präsentiert ein Feuerwerk an neuen Trader-Tools auf dem Summit 2025!
Die Aktie von Robinhood (i) befindet sich im US-Musterdepot von TraderFox. Der Trade ist 192 % vorne und kratzt an der 200 %-Marke. Die Aufnahme in den S&P500 trieb den Kurs auf das 52-Wochenhoch. Zudem bestätigte Bernstein das Kursziel von 160 USD. Denn bis 2026 dürfte Robinhood seine Trading-Erlöse von 2,9 Mrd. USD auf 6,8 Mrd. USD steigern. Zudem vereint Robinhood erst 2,7 % des 110 Mrd. USD großen Broker- und Beratungsmarkt in den USA auf sich und hat damit noch deutliche Wachstumschancen. Eine weitere strukturelle Wachstumschance ist...
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