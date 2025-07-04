Fusion mit Flowserve dürfte für Chart Industries große Synergieeffekte hervorbringen — für Morgan Stanley ist die Aktie ein Top Pick!
Chart Industries hat sich auf die Bereiche Flüssigerdgas (LNG), Wasserstoff und die CO2-Abscheidung spezialisiert und liefert für den Aufbau der benötigten Infrastruktur verschiedene Produkte wie Lagertanks, Kraftstoffsysteme, Rohrleitungen oder Verflüssigungsanlagen. Anfang Juni wurde eine Fusion mit Flowserve im Wert von 19 Mrd. USD bekannt gegeben, was dem Unternehmen ein schnelleres Wachstum und höhere Margen in Zukunft ermöglicht. Daneben werden Synergieeffekte von jährlich 300 Mio. USD in Aussicht gestellt. Für mich macht die Fusion...
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